08:55 (мск), источник: ТАСС
Причиной отключения двух энергоблоков Калининской АЭС могло стать короткое замыкание
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/ — Речь идет о замыкании в первой системе шин 750 КВт.
Электрическое замыкание в системе управления Калининской АЭС стало причиной отключения первого и второго энергоблока станции в Тверской области, сообщили в четверг ТАСС в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля.
«Предположительная причина [отключения] первого и второго энергоблока — замыкание в первой системе шин 750 КВт», — сказал собеседник агентства.
«Четвертый блок — прорыв уплотнителя конденсатора турбины № 2», — сказал собеседник агентства.