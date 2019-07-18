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08:55 (мск), источник: ТАСС

Причиной отключения двух энергоблоков Калининской АЭС могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/ — Речь идет о замыкании в первой системе шин 750 КВт.

Источник: РИА "Новости"

Электрическое замыкание в системе управления Калининской АЭС стало причиной отключения первого и второго энергоблока станции в Тверской области, сообщили в четверг ТАСС в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля.

«Предположительная причина [отключения] первого и второго энергоблока — замыкание в первой системе шин 750 КВт», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что причиной отключения энергоблока № 4 Калининской АЭС в Тверской области стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине.

«Четвертый блок — прорыв уплотнителя конденсатора турбины № 2», — сказал собеседник агентства.

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