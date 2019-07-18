10:37 (мск), источник: ТАСС
Что известно об отключениях на Калининской АЭС
На Калининской АЭС в Тверской области
Что произошло
Утром 18 июля стало известно об отключении трех из четырех энергоблоков на Калининской АЭС в Тверской области. Они были отключены в 5:02 мск действием защит. Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате этого составило 3 ГВт.
Как заявили в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) города Удомля, где находится станция, отключен первый, второй и четвертый энергоблоки. Еще один энергоблок остается в работе.
Никаких последствий для потребителей электроэнергии после остановки блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов.
Энергоблоки отсоединились от сети
Информацию о коротком замыкании подтвердили в МЧС.
В диспетчерской службе станции отметили, что четвертый блок отключили
«Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков предварительно ожидается до 19 июля», — сказали в центре.
Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с
Энергоблок № 1 был запущен в 1984 году, энергоблок № 2 в 1986 году, энергетический пуск энергоблоков № 3 и № 4 состоялись в 2004 и 2011 годах соответственно.
В 2016 году на электротехническом оборудовании энергоблока № 3 Калининской АЭС произошло короткое замыкание при выполнении ремонтных работ. В результате инцидента пострадали два человека, которые были впоследствии госпитализированы.