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10:37 (мск), источник: ТАСС

Что известно об отключениях на Калининской АЭС

На Калининской АЭС в Тверской области из-за короткого замыкания отключили три энергоблока из четырех. Рассказываем главное об инциденте.

Источник: РИА "Новости"

Что произошло

Утром 18 июля стало известно об отключении трех из четырех энергоблоков на Калининской АЭС в Тверской области. Они были отключены в 5:02 мск действием защит. Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате этого составило 3 ГВт.

Как заявили в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) города Удомля, где находится станция, отключен первый, второй и четвертый энергоблоки. Еще один энергоблок остается в работе.

Никаких последствий для потребителей электроэнергии после остановки блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов.

Радиационный фон находится в норме, повреждений оборудования самой станции нет.
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Причина отключений

Энергоблоки отсоединились от сети из-за отключения линии электропередачи, последовавшего в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора, сообщили в Росэнергоатоме, отметив, что отключение энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции.

Информацию о коротком замыкании подтвердили в МЧС.

В диспетчерской службе станции отметили, что четвертый блок отключили из-за прорыва уплотнителя конденсатора турбины № 2.

Когда энергоблоки подключат к сети

Три отключенных энергоблока на Калининской АЭС могут подключить к сети уже 19 июля. Как отметили в ЕДДС, это произойдет после выяснения причин инцидента на станции.
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«Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков предварительно ожидается до 19 июля», — сказали в центре.

Что известно о станции

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Энергоблок № 1 был запущен в 1984 году, энергоблок № 2 в 1986 году, энергетический пуск энергоблоков № 3 и № 4 состоялись в 2004 и 2011 годах соответственно.

В 2016 году на электротехническом оборудовании энергоблока № 3 Калининской АЭС произошло короткое замыкание при выполнении ремонтных работ. В результате инцидента пострадали два человека, которые были впоследствии госпитализированы.

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