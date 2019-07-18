12:44 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Японии неизвестный поджег аниме-студию. Погибли 23 человека
В японском Киото неизвестный поджег
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в четверг утром в студию ворвался мужчина — он разлил в здании бензин и устроил поджог.
Пожар в трехэтажном здании Kyoto Animation Co начался в 10:30 утра по местному времени (4:30 утра мск). Спасательные работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что люди могли оказаться заблокированными на третьем этаже здания.
Как сообщил AFP представитель местной полиции, подозреваемый расплескал в здании жидкость, а затем поджег ее. Полицейские также обнаружили на месте происшествия ножи, пишут местные СМИ.
По словам очевидцев, сначала произошел громкий взрыв, а затем пожар быстро охватил здание, передает корреспондент
Как сообщается, 36 пострадавших сейчас находятся в больницах, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Всего в здании, когда начался пожар, находились около 70 человек.
Kyoto Animation (или KyoAni) — известная японская
Она также выпустила такие популярные аниме, как «Меланхолия Харуки Судзумии» и «K-On!».