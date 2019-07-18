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12:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Японии неизвестный поджег аниме-студию. Погибли 23 человека

В японском Киото неизвестный поджег аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара, по последним данным, погибли 23 человека, десятки получили ранения.

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Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в четверг утром в студию ворвался мужчина — он разлил в здании бензин и устроил поджог.

Пожар в трехэтажном здании Kyoto Animation Co начался в 10:30 утра по местному времени (4:30 утра мск). Спасательные работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что люди могли оказаться заблокированными на третьем этаже здания.

Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали и доставили в больницу из-за полученных в результате пожара травм. Сообщается, что ему 41 год. Является ли он сотрудником студии, неизвестно.

Как сообщил AFP представитель местной полиции, подозреваемый расплескал в здании жидкость, а затем поджег ее. Полицейские также обнаружили на месте происшествия ножи, пишут местные СМИ.

Источник: BBC News Русская служба

По словам очевидцев, сначала произошел громкий взрыв, а затем пожар быстро охватил здание, передает корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейс. По его словам, на верхнем этаже здания еще могут находиться люди.

Как сообщается, 36 пострадавших сейчас находятся в больницах, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Всего в здании, когда начался пожар, находились около 70 человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил соболезнования родственникам погибших. По его словам, пожар в Киото — слишком страшное событие, чтобы найти подходящие слова.

Kyoto Animation (или KyoAni) — известная японская аниме-студия, основанная в 1981 году. Она обрела известность среди фанатов аниме в 2005 году, после того как выпустила сериал Air.

Она также выпустила такие популярные аниме, как «Меланхолия Харуки Судзумии» и «K-On!».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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