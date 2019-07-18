Калифорнию наводнили крысы

В Калифорнии наблюдают резкий рост количества крыс в городах.
Группа Reform California провела опрос 23 компаний штата по контролю за грызунами. 78% опрошенных сообщили об увеличении популяций грызунов по меньшей мере на 50%. Некоторые сообщили о росте в диапазоне от 76 до 100%. Ни одна из компаний не сообщила о снижении.
Компания Orkin утверждает, что Лос-Анджелес — на втором месте в США по количеству крыс после Чикаго.
В отчете Reform California группа экспертов заявила, что всплески в популяциях крыс, вероятно, связаны с ростом бездомности и хранением пищи на улице. Например, в прошлом году в Лос-Анджелесе был зафиксирован рост бездомности на 12%.
В докладе содержится призыв к чиновникам объявить чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения и запустить образовательную кампанию для населения.
Reform California также призвала политиков штата выступить против предложенного закона о запрете ядов, которые обычно используют для борьбы с крысами.