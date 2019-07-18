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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Калифорнию наводнили крысы

Эксперты связывают проблему с ростом бездомности.

В Калифорнии наблюдают резкий рост количества крыс в городах.

Группа Reform California провела опрос 23 компаний штата по контролю за грызунами. 78% опрошенных сообщили об увеличении популяций грызунов по меньшей мере на 50%. Некоторые сообщили о росте в диапазоне от 76 до 100%. Ни одна из компаний не сообщила о снижении.

Компания Orkin утверждает, что Лос-Анджелес — на втором месте в США по количеству крыс после Чикаго.

В отчете Reform California группа экспертов заявила, что всплески в популяциях крыс, вероятно, связаны с ростом бездомности и хранением пищи на улице. Например, в прошлом году в Лос-Анджелесе был зафиксирован рост бездомности на 12%.

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В докладе содержится призыв к чиновникам объявить чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения и запустить образовательную кампанию для населения.

Reform California также призвала политиков штата выступить против предложенного закона о запрете ядов, которые обычно используют для борьбы с крысами.

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Анна Лысенко

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