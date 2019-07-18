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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли

Следователи около месяца не могут установить личность учительницы из Орловской области, обратившейся к российскому президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в настоящий момент проводится доследственная проверка по поступившему сообщению — женщина пожаловалась, что получает зарплату ниже прожиточного минимума.

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«В этой связи просим лиц, обратившихся на прямую линию с президентом Российской Федерации, и лиц, которым известны конкретные обстоятельства нарушения трудовых прав учителей по данному вопросу, предоставить информацию в следственное управление СК России по Орловской области», — говорится в сообщении.

Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей. Российский лидер отметил, что с подобными случаями должны разбираться соответствующие инстанции. Кроме того, он напомнил, что минимальный размер оплаты труда в России был доведен до прожиточного минимума — 11 тысяч 280 рублей.

В ходе прямой линии президенту России также зачитали сообщение женщины, которая представилась преподавателем высшей категории из Тверской области и сообщила, что получает 15 тысяч рублей в месяц. Местные власти объяснили это небольшой нагрузкой педагога.

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