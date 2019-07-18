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16:47 (мск), источник: Ведомости

Что произошло на Калининской АЭС в Тверской области

Энергоблоки отключились по проектному алгоритму, атомное оборудование не повреждено, успокаивает «Росэнергоатом».

Источник: Калининская АЭС

На расположенной в Тверской области Калининской АЭС «Росэнергоатома» утром в четверг отключились первый, второй и четвертый энергоблоки мощностью по 1 ГВт каждый. Это произошло автоматически — из-за короткого замыкания в одном из выключателей трансформатора тока на открытом распределительном устройстве, сообщил представитель «Росэнергоатома».

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Замыкание произошло в 05:05 мск, из-за этого отключился весь трансформатор, что в свою очередь привело к отключению идущих от станции высоковольтных линий электропередач «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ) Федеральной сетевой компании (принадлежит «Россетям»).

Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети, рассказал представитель «Росэнергоатома». Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на сниженной мощности и готов к увеличению нагрузки. Это нужно, чтобы оперативно нагрузить энергоблок и подключить его к энергосистеме после устранения неполадок, объяснил представитель компании.

Отключение энергоблоков не связано с основным генерирующим оборудованием, уверяет он, а третий энергоблок продолжает вырабатывать энергию.

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В Минэнерго знают, что его мощность снижена с 1 ГВт до 476 МВт. Суммарно станция снизила нагрузку почти на 3,8 ГВт. Чтобы компенсировать это, из резерва выведены дополнительные энергоблоки на восьми электростанциях общей мощностью 2,8 ГВт.

Последствий для потребителей не было, говорят представители Минэнерго и Системного оператора. Нарушений электроснабжения не произошло благодаря штатно сработавшим средствам автоматической защиты и профессиональным действиям персонала, считает представитель «Россетей».

Причины произошедшего должна выяснить комиссия Министерства энергетики, которая начала работать на станции. Четвертый энергоблок должны подключить в течение дня 18 июля, первый и второй энергоблоки — 19 июля.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, сказали в «Росэнергоатоме» и подтвердили в ГУ МЧС Тверской области.

Резерв единой энергосистемы 31 ГВт, этого достаточно, чтобы покрыть выбывшие мощности, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Проблем с поставкой электроэнергии не будет, заключает он.

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