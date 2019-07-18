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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

В отношении команды началось судебное разбирательство.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал иностранный танкер, перевозивший 1 млн литров контрабандной нефти через Ормузский залив. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на пресс-службу морских сил корпуса. Инцидент произошел спустя несколько дней после исчезновения танкера под панамским флагом. Из сообщений КСИР остается неясным, идет ли речь об одном и том же судне.

Иностранный танкер был задержан морским патрулем КСИР у острова Ларак в Ормузском проливе в минувшее воскресенье. Согласно сообщению пресс-службы КСИР, судно, команда которого состояла из 12 человек, контрабандой перевозило 1 млн литров нефти.

Кому принадлежит танкер — неизвестно. КСИР утверждает, что нефть предназначалась для дальнейшей перепродажи.

Иранские власти начали судебные разбирательства в отношении команды танкера.

Новость
Танкер за танкер

В воскресенье стало известно о пропаже накануне с радаров нефтяного танкера MT Riah, который шел под панамским флагом. Во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что из-за технической неисправности танкер был отбуксирован в иранские территориальные воды. «Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами», — подчеркнул он. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

Associated Press считает, что заявление КСИР противоречит словам господина Мусави. По мнению агентства, морские силы корпуса задержали именно танкер MT Riah. Однако, согласно сообщениям иранских СМИ, КСИР опроверг информацию «западных СМИ о том, что в последние дни Иран захватывал другое иностранное судно».

Это уже четвертый инцидент с танкерами в Ормузском проливе за последние три месяца. Последний произошел 11 июля. Тогда Великобритания обвинила Иран в попытке задержать ее судно. До этого британские власти задержали иранский танкер с нефтью для Сирии в Гибралтаре.

Справка
Каждый за себя. Расклад сил в Персидском заливе перед угрозой нового конфликта

В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

Александра Фокина

Следите за развитием темы Кто стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе
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