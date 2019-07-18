16:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
В отношении команды началось судебное разбирательство.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал иностранный танкер, перевозивший 1 млн литров контрабандной нефти через Ормузский залив. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на
Иностранный танкер был задержан морским патрулем КСИР у острова Ларак в Ормузском проливе в минувшее воскресенье. Согласно сообщению
Иранские власти начали судебные разбирательства в отношении команды танкера.
В воскресенье стало известно о пропаже накануне с радаров нефтяного танкера MT Riah, который шел под панамским флагом. Во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что
Associated Press считает, что заявление КСИР противоречит словам господина Мусави. По мнению агентства, морские силы корпуса задержали именно танкер MT Riah. Однако, согласно сообщениям иранских СМИ, КСИР опроверг информацию «западных СМИ о том, что в последние дни Иран захватывал другое иностранное судно».
Это уже четвертый инцидент с танкерами в Ормузском проливе за последние три месяца. Последний произошел 11 июля. Тогда Великобритания обвинила Иран в попытке задержать ее судно. До этого британские власти задержали иранский танкер с нефтью для Сирии в Гибралтаре.
Александра Фокина