Против москвички не будут возбуждать дело за покупку лекарства ребенку

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ», — сказал он.
Титов также отметил, что материалы будут возвращены в Московскую таможню.
Ранее 17 июля директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала, что Боголюбова приобрела лекарство в интернете для своего сына. У ребенка было диагностировано неизлечимое генетическое заболевание — болезнь Баттена, из-за которой мальчик страдает от приступов, не может ходить и говорить, а также питается через трубку в животе — гастростому.
Чтобы хоть как-то улучшить состояние ребенка, врачи посоветовали женщине купить препарат от судорог фризиум, который не зарегистрирован в России. Матери ребенка удалось заказать лекарство в интернете. Ее задержали на почте, куда она пришла получать посылку.
Мониава рассказала, что ранее от такого же заболевания умерла сестра мальчика — девочке было 9 лет и она скончалась от мучительных судорог, которые длились две недели. Поэтому на этот раз мать мальчика постаралась найти и купить данное лекарство.
Позже ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент вызывает обеспокоенность.