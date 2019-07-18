22:56 (мск), источник: РИА Новости
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
«Беспилотник был тотчас уничтожен», — сказал он, добавив, что разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе.
По его словам, беспилотник представлял угрозу кораблю США. Трамп также призвал другие страны защищать свои корабли.
И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.
В исламской республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.
В конце июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике Global Hawk, после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
После этого США начали готовить ответ на действия Ирана. Трамп написал в Twitter, что остановил удар по исламской республике за десять минут до начала, так как во время консультаций узнал, что при атаке погибнут 150 человек.
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