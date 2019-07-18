Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Она отметила, что в Киеве с большим интересом узнали о предложении Москвы освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины.
«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель в фейсбуке.
Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы «Правого сектора"*, готовившей теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Спустя два дня суд арестовал Вышинского.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Он добавил, что хочет справедливого суда, а не помилования, так как считает себя невиновным.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал ее беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не получили отклика.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.
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