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18 июля, источник: РИА Новости

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что в Киеве с большим интересом узнали о предложении Москвы освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель в фейсбуке.

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Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы «Правого сектора"*, готовившей теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Спустя два дня суд арестовал Вышинского.

Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Он добавил, что хочет справедливого суда, а не помилования, так как считает себя невиновным.
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К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал ее беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не получили отклика.

*Экстремистское движение, запрещенное в России.

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