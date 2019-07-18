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23:13 (мск), источник: РИА Новости

Инну Чурикову госпитализировали во время спектакля

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля в московском театре " Русская песня", сообщил РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер, в котором работает актриса.

Источник: РИА "Новости"

«Инна Михайловна упала на спектакле в театре “Русская песня” и сейчас врачи занимаются ее состоянием. Результаты обследования будут известны позже», — сказал Варшавер.

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