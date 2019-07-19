Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены, сообщили СМИ

Медики, как утверждается, диагностировали у актрисы перелом ребер.
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер ранее рассказал телеканалу «Звезда», что врачи скорой помощи не выявили у Чуриковой серьезных травм.
Накануне актриса в конце второго акта внезапно упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола в Москве («Ленком»).
В кино Чурикова дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В 1984-м получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Идиот», «Васса», «Любовь Яровая» и «Ширли-мырли».
В 1991 году она получила звание Народной артистки СССР.
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