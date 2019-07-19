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10:00 (мск), источник: Интерфакс

Представитель «Шереметьево» назвала причину эвакуации пассажиров «Боинга»

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Задымление в пассажирском салоне вынудило командира самолета Москва-Ереван прервать взлет, сообщила «Интерфаксу» глава дирекции по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова.

«Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту ВС не было», — сказала она.

В ходе аварийной эвакуации была произведена высадка пассажиров посредством надувных трапов. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал.

По предварительным данным, 5 пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением различных травм средней степени тяжести.

Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Один пассажир рейса госпитализирован в лечебное учреждение.

После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта.

Службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий: пассажиры и члены экипажа рейса были доставлены в Терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправления пассажиров рейса в пункт назначения в ближайшее время.

Аэропорт Шереметьево перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

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