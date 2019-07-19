10:00 (мск), источник: Интерфакс
Представитель «Шереметьево» назвала причину эвакуации пассажиров «Боинга»
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Задымление в пассажирском салоне вынудило командира самолета
«Во время разбега по
В ходе аварийной эвакуации была произведена высадка пассажиров посредством надувных трапов. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал.
Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Один пассажир рейса госпитализирован в лечебное учреждение.
После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена
Службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий: пассажиры и члены экипажа рейса были доставлены в Терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправления пассажиров рейса в пункт назначения в ближайшее время.
Аэропорт Шереметьево перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.