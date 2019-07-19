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09:17 (мск), источник: Интерфакс

Стала известна причина поджога студии аниме в Киото

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Мужчина, который накануне поджёг студию аниме в японском Киото, обвинял мультипликаторов в плагиате, сообщают СМИ со ссылками на очевидцев.

Поджигатель был крайне рассержен и кричал, что сотрудники — плагиаторы, они украли его произведение, утверждает одна из свидетельниц задержания подозреваемого.

По сообщению газеты Mainichi, студия ранее получала угрозы по электронной почте. Ее директор Хидеаки Хатта утверждает, что студия добросовестно отвечала на все письма.

18 июля мужчина разлил жидкость, предположительно бензин, которую поджог на первом этаже трехэтажного здания студии Kyoto Animation. В результате погибли 33 человека, еще около 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

По свидетельству выживших сотрудников студии, в момент поджога в здании находилось более 70 человек.

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