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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко. Об этом сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 23 июня 2019 года Макаренко приехала в заповедник в Новороссийске, чтобы подготовить статью о прорыве канализационного коллектора. Коваленко, «будучи недовольной действиями» журналистки, выхватила из ее рук мобильный телефон с записями и «причинила ей ссадину» в области грудной клетки. Коваленко заподозрили в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (часть 3 статьи 144 УК).

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В июне Макаренко рассказывала, что приехала в заповедник «Прилагунье», чтобы проверить информацию о прорыве канализации и сливе нечистот в лиман. По словам девушки, сначала сотрудники заповедника пытались перекрыть ей обзор на канализацию, после чего казаки и сотрудник напали на нее, чтобы помешать съемке.

Затем на журналистку напала Коваленко. Она ударила девушку по голове, отобрала телефон и попыталась удалить записи. «Наша газета Новороссийск» писала, что у Макаренко обнаружили ушиб мягких тканей головы, а также заподозрили сотрясение мозга. У девушки также оказалась травмирована шея.

Коваленко назвала свои действия самообороной. В мэрии Новороссийска утверждали, что журналистка вела себя агрессивно, замахивалась на сотрудников и мешала восстановительным работам на месте прорыва канализации.

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