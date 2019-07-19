Фигурант дела сотрудников ФСБ о разбое оказался налоговиком

Чиквин не уточнил, в каком именно управлении он работал. Он сам и его защита попросили закрыть часть заседания, поскольку в суде прозвучит информация о здоровье Чиквина и его родственников.
О деле, по которому проходят сотрудники «банковского» управления «К» ФСБ и бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», стало известно 5 июля. По данным источников «Интерфакса», подозреваемые вымогали деньги у компаний, которые занимаются обналичиванием средств.
5 июля были арестованы Чиквин и еще четыре человека — сотрудники ФСБ Артур Власов и Владимир Урусов, боец «Альфы» Роман Оболенский и Александр Карелин. Еще двух человек суд отправил под домашний арест. Это Хетаг Маргиев и Дмитрий Капышкин. Всего по делу проходят 15 человек, восемь из них находятся в розыске, говорил источник «Интерфакса».
Власов и Мариев написали явки с повинной, Оболенский признал вину частично, Урусов заявил, что вину признает, но оружие группа не использовала, поэтому считает обвинение в разбое неправомерным.