21:54 (мск), источник: РИА Новости
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV.
Решение принято
Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой видно маршрут задержанного танкера.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.
В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины,
Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.
Накануне Иран задержал танкер с контрабандным топливом. СМИ сообщали, что судно шло под британским флагом.
После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американский корабли сбил беспилотник иранской армии. В Тегеране утверждают, что все дроны в тот день вернулись на базы целыми. Военные опубликовали видео со «сбитого» беспилотника, чтобы доказать, что с ним ничего не случилось.