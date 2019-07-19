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21:54 (мск), источник: РИА Новости

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, сообщает телеканал Press TV.

Источник: AP 2019

Решение принято из-за нарушения судном международных норм.

Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой видно маршрут задержанного танкера.

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Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.

В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
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Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.

Накануне Иран задержал танкер с контрабандным топливом. СМИ сообщали, что судно шло под британским флагом.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американский корабли сбил беспилотник иранской армии. В Тегеране утверждают, что все дроны в тот день вернулись на базы целыми. Военные опубликовали видео со «сбитого» беспилотника, чтобы доказать, что с ним ничего не случилось.

Справка
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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

Следите за развитием темы Кто стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе
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