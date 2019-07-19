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23:13 (мск), источник: РИА Новости

На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне

ЛОНДОН, 19 июл — РИА Новости, Мария Табак. На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

«На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран», — сказал он.

Корпус стражей исламской революции ранее сообщил о задержании британского танкера из-за нарушения международных норм. Иранские СМИ со ссылкой на источники писали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения.

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Владелец танкера рассказал, что судно идет к берегам Ирана, экипаж не выходит на связь.

«К зарегистрированному в Британии судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавсредства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах», — говорится в сообщении Stena Bulk & Northern Marine Management.

Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой показан маршрут задержанного танкера.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. Накануне Тегеран задержал другой танкер. СМИ писали, что он следовал под британским флагом. Судно перевозило контрабандное топливо.

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