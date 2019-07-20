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02:26 (мск), источник: Forbes

Слежка за соцсетями и изучение связи Рунета с глобальной сетью: что хакеры нашли в архиве «тайного подрядчика ФСБ»

Хакеры взломали сервер московской IT-компании, которую Русская служба Би-би-си называет «тайным подрядчиком ФСБ». Из документов, которые скопировали хакеры, следует, что компания работала над проектами, посвященными сбору данных пользователей соцсетей, деанонимизации юзеров браузера Tor и исследованию связи Рунета с глобальной сетью.

Хакеры взломали сервер московской IT-компании «Сайтэк» (SyTech), которая могла непублично вести не менее 20 IT-проектов по заказу российских спецслужб и ведомств, пишет Русская служба Би-би-си. Она называет компанию «тайным подрядчиком ФСБ». Взлом, по ее данным, произошел 13 июля (на момент публикации сайт оставался недоступен). В тот же день хакеры выложили в твиттер несколько скриншотов, показав тем самым, в частности, что они стерли значительную часть данных с компьютера пострадавшей компании.

Но прежде хакеры частично скопировали и поделились информацией «Сайтэка» с Digital Revolution — группой, которая в декабре прошлого года взяла на себя ответственность за взлом сервера находящегося под американскими санкциями НИИ «Квант» (Минфин США указывал, что институт связан с ФСБ).

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Из архива «Сайтэка», который Digital Revolution отправила журналистам, следует, что компания выполняла работы по как минимум 20 непубличным IT-проектам, заказанным российскими спецслужбами и ведомствами, говорится в материале Русской службы Би-би-си.

В частности, в 2012 году «Сайтэк» разработал программный комплекс «Наутилус-С», предназначенный для того, чтобы деанонимизировать пользователей браузера Tor (позволяет пользователям обходить цензуру, скрывать свои данные и заходить в даркнет). Одним из результатов этой работы должны была стать «база данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor-сети», пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на документы, переданные хакерами.

До этого «Сайтэк», по данным журналистов, работала над проектом «Наутилус», предназначенном для сбора информации о пользователях Facebook, MySpace и LinkedIn. Кроме того, как следует из документов, «Сайтэк» собиралась найти уязвимость в сетевом протоколе BitTorrent (проект «Награда»), с помощью которого пользователи могут скачивать через торренты фильмы, музыку, программы и прочие файлы, пишет Русская служба Би-би-си.

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По информации издания, компания разрабатывала программу «Наставник», которая должна была проверять электронную почту нужных респондентов (по выбору заказчика) в заданный промежуток времени или собирать «интеллектуальную группу добычи» по заданным словосочетаниям. Еще один проект «Сайтэка» — «Надежда» — посвящен созданию программы, которая накапливает и визуализирует информацию о том, как российский сегмент интернета связан с глобальной сетью, отмечает Русская служба Би-би-си.

Большинство непубличных проектов «Скайтэк» выполняла по заказу войсковой части № 71330, говорится в материале. Этот заказчик указан, например, у проектов «Надежда» и «Наставник». «Эксперты Международного центра обороны и безопасности в Таллине считают, что эта войсковая часть входит в состав 16-го управления ФСБ России, которое занимается радиоэлектронной разведкой», — пишет Русская служба Би-би-си. «Наутилус-С» «Сайтэк» разрабатывал по заказу НИИ «Квант». Заказчик проекта «Награда» в документах не указан. Би-би-си не удалось выяснить, нашел ли «Сайтэк» заказчика на проект «Наутилус».

«Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете», — утверждает Русская служба Би-би-си. Связаться с хакерами, взявшими на себя ответственность за взлом «Сайтэка», ей не удалось. ФСБ не ответила на запрос.

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