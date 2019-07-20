02:26 (мск), источник: Forbes
Слежка за соцсетями и изучение связи Рунета с глобальной сетью: что хакеры нашли в архиве «тайного подрядчика ФСБ»
Хакеры взломали сервер московской
Хакеры взломали сервер московской
Но прежде хакеры частично скопировали и поделились информацией «Сайтэка» с Digital Revolution — группой, которая в декабре прошлого года взяла на себя ответственность за взлом сервера находящегося под американскими санкциями НИИ «Квант» (Минфин США указывал, что институт связан с ФСБ).
Из архива «Сайтэка», который Digital Revolution отправила журналистам, следует, что компания выполняла работы по как минимум 20 непубличным
В частности, в 2012 году «Сайтэк» разработал программный комплекс «Наутилус-С», предназначенный для того, чтобы деанонимизировать пользователей браузера Tor (позволяет пользователям обходить цензуру, скрывать свои данные и заходить в даркнет). Одним из результатов этой работы должны была стать «база данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor-сети», пишет Русская служба
До этого «Сайтэк», по данным журналистов, работала над проектом «Наутилус», предназначенном для сбора информации о пользователях Facebook, MySpace и LinkedIn. Кроме того, как следует из документов, «Сайтэк» собиралась найти уязвимость в сетевом протоколе BitTorrent (проект «Награда»), с помощью которого пользователи могут скачивать через торренты фильмы, музыку, программы и прочие файлы, пишет Русская служба
По информации издания, компания разрабатывала программу «Наставник», которая должна была проверять электронную почту нужных респондентов (по выбору заказчика) в заданный промежуток времени или собирать «интеллектуальную группу добычи» по заданным словосочетаниям. Еще один проект «Сайтэка» — «Надежда» — посвящен созданию программы, которая накапливает и визуализирует информацию о том, как российский сегмент интернета связан с глобальной сетью, отмечает Русская служба
Большинство непубличных проектов «Скайтэк» выполняла по заказу войсковой части № 71330, говорится в материале. Этот заказчик указан, например, у проектов «Надежда» и «Наставник». «Эксперты Международного центра обороны и безопасности в Таллине считают, что эта войсковая часть входит в состав 16-го управления ФСБ России, которое занимается радиоэлектронной разведкой», — пишет Русская служба
«Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете», — утверждает Русская служба