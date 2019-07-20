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03:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

С-400 наводят на строителей

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве при строительстве объектов АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», которое производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы. Предполагаемый ущерб от аферы превысил 250 млн руб. Ранее господин Дегтярев был судим за хищения при строительстве объектов космодрома Восточный.

В Нижнем Новгороде полицией по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей». Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева. Он пробудет в СИЗО до 8 сентября включительно, сообщили «Ъ» в Нижегородском районном суде, избравшем меру пресечения.

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Как ранее рассказывал «Ъ», в 2015 году Сергей Дегтярев был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве объектов космодрома Восточный. Его и трех подчиненных признали виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

С каждого участника преступления взыскали по 1 млн руб. штрафа.

Однако в 2018 году Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов, квалифицировав действия бизнесменов как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательства, почти вдвое снизил сроки заключения и поменял режим колонии со строгого на общий. В результате после пересчета сроков наказания осужденная на четыре с половиной года дочь предпринимателя Евгения Дегтярева была освобождена в зале суда.

Двое его коллег Александр Базанков и Мурат Матуев, получившие шесть и пять с половиной лет колонии, оказались на свободе спустя полтора месяца.
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В апреле 2019 года на свободу вышел и Сергей Дегтярев.

В Нижнем Новгороде ООО «ВИП-Стройинжиниринг» в октябре 2013 года выиграло тендер у ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» (Спецстрой России — Федеральное агентство специального строительства Министерства обороны РФ, было ликвидировано в сентябре 2017 года) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» (НМЗ).

Речь идет о строительстве нового Нижегородского завода 70-летия Победы, который находится на смежной с НМЗ территории (оба предприятия входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей» и управляются Василием Шупрановым, планируется, что они будут объединены).

Стоимость контракта превысила 2 млрд руб. В 2015 году с компанией было заключено дополнительное соглашение стоимостью 545,9 млн руб. для продолжения строительных работ. Однако, по данным «Ъ», контракт не был выполнен полностью.
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Тем не менее в 2016 году завод, производящий, в частности, элементы зенитных ракетных систем С-400 и радиолокационные комплексы «Небо-М» и «Ниобий», был открыт.

В главном следственном управлении ГУ МВД по Нижегородской области, которое занимается расследованием уголовного дела, и пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», признанного потерпевшей стороной, на запросы «Ъ» оперативно не ответили. Получить же комментарии от гендиректора оборонного завода Василия Шупранова не удалось, поскольку он не отвечал на звонки.

Александра Викулова, Нижний Новгород

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