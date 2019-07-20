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08:56 (мск), источник: РИА Новости

Источники: уволилась начальница «банковского» отдела ГСУ МВД по Москве

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Виктор Драгунский. Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.

Источник: РИА "Новости"

«Спустя время после того, как Черкалина арестовали, Полина Цыпина уволилась из ГСУ», — сказал агентству один из источников, уверенно связав два этих события.

Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении находились около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.

Как отмечала Цыпина в интервью официальной газете МВД «Петровка, 38», основными направлениями являются дела, связанные с хищениями денег и активов руководителями банка, и дела о незаконной банковской деятельности — так называемый «обнал».
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Полковник Черкалин руководил 2-м отделом Управления «К» (кредитно-финансовая сфера) Службы экономической безопасности ФСБ России. Отдел называют «банковским», поскольку в сферу его деятельности входит пресечение преступлений в этом секторе экономики.

Черкалина обвиняют в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и мошенничестве на 490 миллионов рублей. Он и его предполагаемые соучастники — бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — были арестованы в конце апреля.

Вышла на пенсию

Увольнение следователя подтвердили РИА Новости еще два источника в правоохранительной системе. Один из них пояснил, что Цыпина вышла на пенсию, что соответствует её выслуге. «Все так — пенсия. В ГСУ была реорганизация», — отметил он, пояснив, что «обычно под такие увольнения и делают реорганизацию».

При этом причины увольнения, кроме как выход на пенсию, источник пояснять отказался.
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Третий источник агентства сообщил, что Цыпина стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина и поэтому решила уволиться. Однако официальной информацией МВД или какой-либо иной на этот счёт РИА Новости не располагает.

На проходной в здание ГСУ на Новослободской улице висит таксофон со списком следователей и внутренними телефонами. Цыпина все еще значится в списке 11 отдела, однако указанный напротив ее фамилии номер телефона не отвечает. Один из следователей отдела ответил на звонок корреспондента РИА Новости по внутреннему номеру и на соответствующий вопрос пояснил, что Цыпина «больше не работает».

Что происходит после банкротства банка

Бывший следователь столичного ГСУ МВД, а ныне юрист Александр Бурчук рассказал РИА Новости, какая практика сложилась в Москве при расследовании преступлений в кредитно-финансовом секторе экономики. При банкротстве банка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возлагаются функции временной администрации по управлению банком.

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Администрация в лице сотрудников территориального управления Центробанка изучает внутреннюю документацию и в случае выявления сведений о хищениях, или о неправомерных действиях при банкротстве, или о преднамеренном банкротстве направляет материалы в Генпрокуратуру РФ либо в Следственный департамент МВД России.

«95% материалов из всей массы поступившего от АСВ в части ликвидируемых банков “спускается” Следственным департаментом — после проведения проверки или на ее стадии — нижестоящим подразделениям: в 11 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве, либо в СЧ СУ УВД по ЦАО», — сказал Бурчук, отметив, что оперативное сопровождение этих дел чаще всего сопровождает управление экономической безопасности МВД.

Что касается Управления «К» ФСБ, то оно может направлять собственные материалы для «реализации» в Следственный департамент МВД либо другой орган, руководство которого уже принимает решение, пояснил юрист, добавив, что у ФСБ нет «дежурок» и она не принимает заявлений, в отличие от МВД.

По его словам, структура устроена так, что руководителю «банковского» отдела Управления «К» подчиняются прикомандированные в госбанки, АСВ и ЦБ сотрудники ФСБ, которые играют одну из ключевых ролей в принятии решения об отзыве у банка лицензии, а затем, в случае на то оснований, о направлении в соответствующие органы заявления для возбуждения уголовного дела.

Фанат Шерлока Холмса

Полина Цыпина в упомянутом выше интервью рассказала, что «с детства любила книги про Шерлока Холмса» и ей «нравилось, как он раскрывал преступления».

Поэтому тоже решила стать следователем, но «сначала пошла по стопам родителей», по первому образованию она физик.
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В 2003 году заочно окончила Саратовский институт МВД России, через два года пришла служить в московское следствие, начинала с должности следователя одного из столичных территориальных отделов, затем была следователем в следственной части СЗАО, позже возглавила экономический отдел в следственной части ЮЗАО.

Полковник Черкалин, по версии следствия, руководил некой преступной группой, в которую входили Фролов и Васильев. Он курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. По данным «Коммерсанта», в ходе обысков дома и на работе у полковника «изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей».

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