Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о крупной взятке

Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что Шматова задержали с поличным при получении взятки в 520 тысяч рублей. В пресс-службе УФСИН заявляли РИА Новости, что сотрудника ведомства задержали при получении крупной суммы, возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя УФСИН России по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ “Получение взятки в крупном размере”… 20 июля в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемый в пятницу во дворе дома по улице Арцыбушевской в Самаре получил взятку в 520 тысяч рублей за способствование в силу должностного положения в улучшении бытовых условий содержания осужденных в исправительной колонии № 15.
По данным областного УФСИН, 41-летний полковник внутренней службы Денис Шматов в уголовно-исполнительной системе служит с октября 1996 года, а с июня 2016 года является первым заместителем начальника УФСИН по региону.