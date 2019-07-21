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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — привела слова господина Лимаренко пресс-служба губернатора.

На видео, распространенном в интернете, запечатлено, как человек в белой рубашке дерется в одном из кафе Южно-Сахалинска.

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Господин Подберезный занимал должность заместителя председателя правительства с апреля 2019 года, в его обязанности входило кураторство инвестиционного блока. В правительство он попал после победы в конкурсе «Команда Сахалинской области». До этого работал в «Росатоме».

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