11:05 (мск), источник: Интерфакс
Посетители пензенского зоопарка до смерти закормили жеребенка
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Жеребенок в зоопарке Пензы умер от переедания
«Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка», — говорится в сообщении.
В зоопарке повсюду установлены таблички с просьбой не кормить здешних обитателей, однако посетители игнорируют их. «Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми!», — вновь напоминают сотрудники зоопарка.