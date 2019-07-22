14:41 (мск), источник: РИА Новости
В Париже ограбили венецианского принца
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Неизвестные похитили драгоценности из квартиры принца Венеции
По данным газеты, инцидент произошел в пятницу 19 июля. Неизвестные вломились в квартиру принца и принцессы Савойских в 15 округе Парижа, когда хозяев не было дома, и выкрали некоторые драгоценности. Пара заметила кражу по возвращении домой вечером.
На настоящий момент точная сумма ущерба не подсчитана, однако, согласно источнику близкому к расследованию, воры смогли забрать несколько очень дорогих ювелирных украшений, стоимость которых в сумме достигает почти полумиллиона евро.
Правоохранительные органы уже начали расследование. Районное управление по борьбе с организованной преступностью, а также сотрудники парижской полиции собрали улики с места происшествия. При этом источник издания добавил, что поймать преступников будет непросто.
«Расследование будет сложным, такого рода кражи редко являются делом рук любителей. Ведь для продажи драгоценных камней необходимо иметь хорошую “сеть” скупщиков краденного, потому что драгоценность можно узнать по виду», — приводит газета слова источника.
Эммануил Филиберт Савойский — сын нынешнего главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского. В сентябре 2003 года женился на французской актрисе Клотильде Куро, после чего она получила титул принцессы Венецианской и Пьемонтской.