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14:53 (мск), источник: РИА Новости

Жителей Приангарья предупредили о нашествии змей после паводка

ИРКУТСК, 22 июл — РИА Новости. Жителей Чунского района Иркутской области, где продолжают ликвидировать последствия паводка, предупредили об увеличении числа обращений из-за встреч с ядовитыми змеями, запас противоядия составляет всего пять доз, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Источник: РИА Новости

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.

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«Большая вода, кроме видимых разрушений, принесла с собой еще одно очень неприятное последствие: нашествие змей. Сообщения от жителей поселений, расположенных на берегу реки, стали поступать сразу после того, как вода пошла на убыль… В соцсетях также встречаются сообщения о появлении змей на подворьях и улицах частного жилого сектора подтопленных поселений. У кого-то змея укусила собаку, кто-то убил гадюку лопатой. Скорее всего, пресмыкающихся привлекает повышенная влажность земли», — говорится в сообщении.

По информации администрации муниципалитета, на территории района распространены только два вида змей: гадюка и уж. Похожих между собой пресмыкающихся можно отличить по двум желтым пятнам на голове у ужа и черной полоске в виде зигзага на спине у гадюки.

«К людям “выходят” именно гадюки. Судя по всему, их много остается и в лесах. Поэтому опасность укуса вовсе не исключена. На этот случай в районе есть запас антидота — противоядия, всего пять доз. Одна находится в Новобалтурино, одна — в Мухино и три — в приемном отделении районной больницы в р.п. Чунский. При укусе змеи нужно немедля обратиться в ближайшее медицинское учреждение», — предупреждает администрация Чунского района.

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