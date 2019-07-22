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18:41 (мск), источник: РИА Новости

Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации

БАРНАУЛ, 22 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула в понедельник принял решение о взыскании 100 тысяч рублей с Минфина России в пользу Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме из-за картинок в социальной сети «ВКонтакте», сообщил РИА Новости адвокат девушки Алексей Бушмаков.

Источник: РИА Новости

«Иск о компенсации морального вреда на миллион рублей Мотузная подала в мае. Центральный районный суд частично удовлетворил наши требования и принял решение о взыскании в пользу Мотузной 100 тысяч рублей», — сказал Бушмаков.

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Судебный процесс начался в Барнауле в августе 2018 года, на первом заседании Мотузная отказалась от ранее данных признательных показаний. В октябре суд вернул ее дело на доследование прокурору, Мотузная уехала из России и все это время проживала за границей, но несколько дней назад вернулась в Санкт-Петербург.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме. Он принят Госдумой и одобрен Совфедом. Закон предполагает, что следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

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