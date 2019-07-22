18:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу отпустили на волю
Мосгорсуд освободил
Решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы и представления прокуратуры на приговор.
«Суд апелляционной инстанции зачел в отбытый срок Марчуковой нахождение под стражей с 23 мая по 22 июля 2019 года из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наказание Марчуковой считать отбытым, освободить
В мае Останкинский суд Москвы в особом порядке приговорил Ларису Марчукову к 3 годам и 3 месяцам колонии по делу о хищении 350 миллионов рублей. Ее также оштрафовали на 700 тысяч рублей. В рамках дела были арестованы денежные средства в общей сумме более миллиона долларов, свыше 30 ювелирных украшений, в том числе платиновый телефон, золотые часы и бриллианты, отмечает РАПСИ.
Марчукова была признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств
Лариса является сестрой бывшего финансового директора
По версии следствия, бывший председатель правления
Галину Марчукову суд приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Ерохин получил 8,5 лет и штраф в два миллиона рублей. Михай была осуждена к 3,5 годам лишения свободы.
Захарченко приговорили к 13 годам колонии за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.