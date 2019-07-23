06:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Скорбная живучесть
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31.
«Ъ» стало известно, как развивалась аварийная ситуация на атомной глубоководной станции АС-31, приведшая к гибели 14
По данным близкого к расследованию катастрофы источника «Ъ», вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 перед предстоящим выполнением боевого задания. Тремя днями ранее атомная
«За 20 лет службы на разного типа подводных кораблях я горел три раза, но при этом ни разу не видел открытого огня», — пояснил один из собеседников «Ъ». По его словам, пожара в привычном смысле этого слова на подводных лодках не бывает, поскольку конструкция и отделка отсеков лодок выполнена из негорючих материалов, а механизмы окрашиваются негорючей краской.
К сожалению, никто не может рассказать, как развивался пожар на АС-31, так как все находившиеся на борту погибли.
Возможно, проблемы возникли в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции.
Источники «Ъ» пояснили, что произошедшая авария, во всяком случае, в начальной ее стадии, не представляла большой опасности для экипажа. Все находившиеся на борту АС-31 люди могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на
Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Как пояснили собеседники «Ъ», специальных указаний, касающихся моряков глубоководных аппаратов, в этом документе нет, и гидронавты руководствуются соответствующими инструкциями для подводников.
Как только командиру доложили, что в аккумуляторном отсеке появился дым, он доложил командиру подводной
По данным «Ъ», борт покинуло шесть человек, а на станции осталось десять
Их действия, по мнению специалистов, восстановить в точности уже не удастся, поскольку все десять погибли.
Пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая). Кроме того, через 40 минут работы на аварийной станции офицеры «издышали», как говорят собеседники «Ъ», все изолирующие дыхательные средства. После того как закончились запасы портативных дыхательных устройств, моряки включились в шланговые дыхательные аппараты (ШДА), подающие воздух из баллонов воздуха высокого давления. Только когда некоторые члены экипажа начали терять сознание, командир запросил у командира
В команде, как следовало из их сообщения, были пострадавшие — несмотря на все средства защиты, люди надышались продуктами горения. Чтобы помочь им подняться из АС-31 в носитель, у шлюзового устройства их встречали четверо гидронавтов из второго экипажа. Что произошло вскоре после того, как люк между двумя кораблями в очередной раз загерметизировали, опять же неизвестно, поскольку спастись никому не удалось.
Как пояснили «Ъ» близкие к техническому расследованию специалисты, взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения.
Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз. Как поясняют специалисты, комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии — отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие.
Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались
В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран
Изучая сопроводительную документацию к продукции «Ригеля», эксперты, по данным источников «Ъ», обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика — Минобороны. Представители завода, к которым «Ъ» обратился за разъяснениями, от комментариев воздержались.
Между тем, по мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи. Так, например, оплавление изоляции токоведущих шин и возникающие в связи с этим короткие замыкания в сети могли вызвать непредсказуемые сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике. Нельзя исключать, что именно короткие замыкания привели к перезаряду батареи или подаче на ее клеммы токов с нештатными параметрами. Отмечается также, что в истории подводного флота еще не было случаев подачи фреона в отсек с
Наконец, некоторые участники расследования вообще сомневаются в том, что химические реакции в
Сергей Машкин