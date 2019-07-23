В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном

Ранее в погранслужбе Киргизии заявляли, что в результате перестрелки на границе с Таджикистаном ранены пять человек.
По данным ведомства, среди пострадавших — шесть сотрудников милиции, двое военных и один пограничник. Всем раненым оказывается помощь в Баткенской областной больнице.
В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью «Аксай» на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один — погиб.
Как сообщили в погранслужбе, на данный момент обстановка на киргизско-таджикском участке границы «характеризуется как относительно стабильная». Пограничные представители Киргизии и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти обеих сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. В Баткенскую область вылетел председатель государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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