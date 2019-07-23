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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Число детей, погибших при пожаре в хабаровском лагере, увеличилось до трех

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

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«Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая», — сказала она.

Ребенок находится в коме, во время пожара он помогал спасать других детей.

В краевом Минздраве сообщали, что число пострадавших выросло до 12, семеро из них — дети.

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Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи «квадратов». К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
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