12:43 (мск), источник: РИА Новости
Число детей, погибших при пожаре в хабаровском лагере, увеличилось до трех
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила
«Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая», — сказала она.
Ребенок находится в коме, во время пожара он помогал спасать других детей.
В краевом Минздраве сообщали, что число пострадавших выросло до 12, семеро из них — дети.
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи «квадратов». К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
Сейчас на месте происшествия работает
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