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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Четвертый ребенок погиб при пожаре в лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Количество погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

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«Мальчик, который оставался в реанимации, умер», — сказала она.

По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.

Ранее было известно о трех жертвах. Пострадали пятеро взрослых, четверо детей.

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Председатель правительства Дмитрий Медведев резко раскритиковал краевые власти после случившегося.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей. — Прим. ред.) Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите», — распорядился премьер.

Он также поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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Трагедия в «Холдоми»

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находилось 189 детей.

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Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи «квадратов». К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

СК возбудил 2 уголовных дела по факту пожара в палаточном лагере под Хабаровском
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12:42 (мск)© Ньюстюб
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