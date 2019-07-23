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14:24 (мск), источник: Ведомости

СК сообщил о задержании руководителей сгоревшего детского лагеря

Следственный комитет сообщил о задержании директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь «Холдоми», Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При пожаре в лагере в Хабаровском крае погибли четверо детей.

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Сейчас Бурлаков и Кузнецов находятся на допросе, после которого они будут помещены в изолятор временного содержания. Следствие также проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, отвечающих за обеспечение безопасности детей в лагере, на предмет наличия в их действиях признаков халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. На его территории находились 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. Официально причины пожара не назывались. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток.

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — сказал он (цитата по ТАСС).

Премьер Дмитрий Медведев возмутился высказыванием Фургала о том, что власти региона не знали о существовании лагеря. По его словам, палаточный лагерь работал с грубейшими нарушениями безопасности. Он поручил разобраться в том, кто давал разрешения на его создание.

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По указанию прокурора Хабаровского края будет организована проверка всех палаточных лагерей в регионе.

Александра Чунова

СК РФ задержал двух человек по уголовному делу о гибели 4 детей на пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае
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14:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Хабаровском крае сгорел детский лагерь
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