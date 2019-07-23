В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Как установил суд, с мая 2015 года по июнь 2018 года Бутин являлся старшим инспектором одного из отделов управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях в составе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а затем перешел на ту же должность в другой отдел ведомства.
Выявив незаконную торговлю на Чебышевской улице, он предложил продавцу ежемесячно передавать ему 2 тысячи рублей, получив таким образом не менее 32 тысяч рублей, отмечает судебная пресс-служба. При проверке другой торговой точки на улице Рубакина Бутин брал взятки продуктами. «За непривлечение к ответственности (он) просто забирал у (продавца) различные товары: банку меда за 700 рублей, три банки масла по 100 рублей каждая. У (другого) продавца… с той же улицы забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей», — уточняет пресс-служба городских судов.
Уголовное дело расследовалось по статьям «получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «мелкое взяточничество». По сообщению судебной пресс-службы, Бутин частично признал вину, пояснив, что «мед не брал».
Суд назначил Бутину наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года, информирует объединенная пресс-служба городских судов.