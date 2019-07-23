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19:13 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов.

Источник: РИА "Новости"

Как установил суд, с мая 2015 года по июнь 2018 года Бутин являлся старшим инспектором одного из отделов управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях в составе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а затем перешел на ту же должность в другой отдел ведомства.

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Выявив незаконную торговлю на Чебышевской улице, он предложил продавцу ежемесячно передавать ему 2 тысячи рублей, получив таким образом не менее 32 тысяч рублей, отмечает судебная пресс-служба. При проверке другой торговой точки на улице Рубакина Бутин брал взятки продуктами. «За непривлечение к ответственности (он) просто забирал у (продавца) различные товары: банку меда за 700 рублей, три банки масла по 100 рублей каждая. У (другого) продавца… с той же улицы забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей», — уточняет пресс-служба городских судов.

Уголовное дело расследовалось по статьям «получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «мелкое взяточничество». По сообщению судебной пресс-службы, Бутин частично признал вину, пояснив, что «мед не брал».

Суд назначил Бутину наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года, информирует объединенная пресс-служба городских судов.

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