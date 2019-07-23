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19:31 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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Как ранее написал Znak.com, в день визита в уральскую столицу Владимира Путина двое мужчин упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой, и выставили на трассу по пути в аэропорт «Кольцово», куда президент направлялся после выступления на саммите GMIS и встречи со студентами Уральского федерального университета. Видео с проверкой правоохранителями муляжа ВСУ было опубликовано на Youtube.

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«Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха — это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины… Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности», — сказал собеседник агентства.

Как отметил Горелых, мужчин задержали на следующий день после инцидента благодаря проверке камер наружного видеонаблюдения, на допросе они признались, что хотели проверить оперативность сотрудников полиции.

«В настоящее время по данному факту отделом полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — уточнил представитель полиции.

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