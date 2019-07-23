21:38 (мск), источник: Коммерсантъ
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
Претензии Пхеньяна до конца не ясны.
КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту, сообщил «Ъ» Сергей Седлер, замдиректора
Как сообщил «Ъ» господин Седлер, судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее
Позже, как выяснилось, их конвоировали в северокорейский порт Вонсан.
Связи с моряками у компании пока нет. 23 июля представителю российского посольства в Пхеньяне
Директор компании Виктор Седлер рассказал РБК, что причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега. В международных документах о возможности создания такой зоны не говорится. Существует только понятие территориальных вод (12 морских миль от берега) и исключительной экономической зоны (200 морских миль от берега).
Как сообщил «Ъ» Сергей Седлер, судно на момент задержания было без груза. Водоизмещение рыболовецкого сейнера — 290 тонн, длина — 38 метров. Оно занималось промыслом в водах Японского моря уже два года, и раньше таких проблем с северокорейцами у него не было.
«Ъ» запросил комментарии у МИД РФ в связи со сложившейся ситуацией.
Михаил Коростиков.