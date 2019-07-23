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21:38 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

Претензии Пхеньяна до конца не ясны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

КНДР в ночь на 17 июля захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту, сообщил «Ъ» Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которая владеет кораблем. По его словам, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР, где они находятся до сих пор. Российского консула к ним пустили только сегодня. Он сообщил, что закрытых в каютах моряков регулярно обыскивают и допрашивают.

Как сообщил «Ъ» господин Седлер, судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании, вышло из южнокорейского порта Сокчо и направилось в район своего традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР.

«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи, — рассказывает Сергей Седлер.— Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили».

Позже, как выяснилось, их конвоировали в северокорейский порт Вонсан.

Связи с моряками у компании пока нет. 23 июля представителю российского посольства в Пхеньяне наконец-то удалось посетить судно. По его словам, моряков держат на корабле, за исключением капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов (их отселили под арест в гостиницу).

«Там нет вентиляции, температура +30−35 градусов, — сказал Сергей Седлер.— Допрашивают и обыскивают два раза в день, очень жестко». По его словам, ни российскому посольству, ни представителям компании так и не сообщили, когда начнется судебное разбирательство по их вопросу.
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Директор компании Виктор Седлер рассказал РБК, что причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега. В международных документах о возможности создания такой зоны не говорится. Существует только понятие территориальных вод (12 морских миль от берега) и исключительной экономической зоны (200 морских миль от берега).

Как сообщил «Ъ» Сергей Седлер, судно на момент задержания было без груза. Водоизмещение рыболовецкого сейнера — 290 тонн, длина — 38 метров. Оно занималось промыслом в водах Японского моря уже два года, и раньше таких проблем с северокорейцами у него не было.

«Ъ» запросил комментарии у МИД РФ в связи со сложившейся ситуацией.

Михаил Коростиков.

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