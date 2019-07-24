12:31 (мск), источник: BBC News Русская служба
Дело Анны Сорокиной: аферистке из Сохо не дают заработать
Прокуратура штата
Сорокина, приехавшая в США в 2016 году из Германии, куда родители увезли ее из России в 16-летнем возрасте, успешно выдавала себя за наследницу с капиталом в 67 млн долларов и вела гламурный образ жизни, обманывая при этом банки, отели, рестораны и своих светских знакомых.
У Делви не было и нет ни гроша за душой, но в прошлом году телекомпания Netflix приобрела за 100 тысяч долларов права на экранизацию ее жизни.
Первые 30 тысяч уже переведены, но не Сорокиной, а ее адвокату Тодду Сподеку, которому осужденная должна гораздо большую сумму. На этот первый транш прокуроры не покушаются.
Телекомпания должна была перечислить второй транш в 70 тыс. долларов 8 июня, однако этот платеж повис в воздухе, поскольку его притормозила
Это юридический термин в США, под которым подразумеваются различные законы, направленные на недопущение того, чтобы осужденный получал прибыль от огласки своих преступлений, в частности, продавая издателям свои мемуары.
Название происходит от прозвища, которое носил серийный убийца Дэвид Берковиц, терроризировавший
Тогда штатом
Однако позже
Если судья Дайен Кисел согласится с позицией прокуратуры, сославшейся на «закон Сына Сэма» то оставшиеся гонорары Сорокиной пойдут на выплату компенсации потерпевшим, самым крупным из которых является банк City National.
Конечная цель состояла в том, чтобы получить кредит в 22 млн долларов на открытие роскошного
Она также обвинялась в том, что пригласила группу друзей полететь с ней в Марокко, обещав покрыть все расходы, но в конечном итоге убедила
Присяжные признали Сорокину виновной по всем пунктам, кроме одного — обмана Уильямс.
Та, однако, с лихвой покрыла убытки, заключив контракты с телекомпанией HBO и издательством Simon & Schuster на общую сумму 600 тыс. долларов.
Книга Рейчел Уильямс «Моя подруга Анна» вышла во вторник, а до этого в нескольких журналах появились отрывки из нее.
Журнал Time, в частности, опубликовал главу, в которой Уильямс рассказывает о том, как она помогла полиции установить местонахождение Сорокиной, когда та не явилась в суд.
Автор, которая не порвала отношений с
Судебные заседания по ее делу несколько раз начинались с большим опозданием, поскольку обвиняемая, которая наняла себе стилистку, была недовольна своими туалетами и закатывала истерики.
Ее крики и всхлипывания были слышны из комнаты присяжных, однако нужного впечатления на них явно не произвели.