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22:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/ - Он госпитализирован.

Неизвестный совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в турецкой столице. Об этом сообщает в среду газета Hürriyet.

По данным издания, атака была совершена отставным турецким военным в районе Анкары Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.

Получить комментарий посольства Белоруссии в Турции на данный момент не удалось.

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