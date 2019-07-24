22:01 (мск), источник: ТАСС
СМИ: неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции
АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/ - Он госпитализирован.
Неизвестный совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в турецкой столице. Об этом сообщает в среду газета Hürriyet.
По данным издания, атака была совершена отставным турецким военным в районе Анкары Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.
Получить комментарий посольства Белоруссии в Турции на данный момент не удалось.