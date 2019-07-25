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09:31 (мск), источник: ТАСС

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море

В Минобороны республики сообщили, что крушение произошло во время тренировочного полета.

БАКУ, 25 июля. /ТАСС/. Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов, ведется поиск пилота. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

«24 июля около 22:00 местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые тренировочные полеты в ночное время. По предварительной версии, военный самолет упал в море», — говорится в сообщении.

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