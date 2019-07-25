09:43 (мск), источник: РИА Новости
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, сообщает Space.com.
Инцидент произошел на испытательном полигоне в
По данным Mirror, степень повреждения корабля оценивается как незначительная.
Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor.
Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.