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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Пожар на звездолете SpaceX попал на видео

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, сообщает Space.com.

Инцидент произошел на испытательном полигоне в Бока-Чика-Бич. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел. Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Mirror, степень повреждения корабля оценивается как незначительная.

Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor.

Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

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