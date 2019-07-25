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13:33 (мск), источник: Life.ru

Задержан подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой

Им оказался 38-летний уроженец Киргизии. Он жестоко расправился с женщиной в ходе бытового конфликта.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве известной гражданской активистки Елены Григорьевой, чьё тело было найдено 21 июля во дворе жилого дома в Московском районе Северной столицы. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, им оказался уроженец Киргизии 1981 года рождения. Имя задержанного при этом не раскрывается.

По данным следствия, подозреваемый убил активистку во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве.

— Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанёс ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте, — информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечено, что погибшая вела «асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

Елена Григорьева неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности. В то же время она была замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ.

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