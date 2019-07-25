13:33 (мск), источник: Life.ru
Задержан подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой
Им оказался 38-летний уроженец Киргизии. Он жестоко расправился с женщиной в ходе бытового конфликта.
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По данным следствия, подозреваемый убил активистку во время конфликта, возникшего между ними на бытовой почве.
— Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанёс ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте, — информирует
В сообщении отмечено, что погибшая вела «асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».
Елена Григорьева неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности. В то же время она была замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ.