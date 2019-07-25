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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Что известно о танкере NEYMA

Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой страны задержала российский танкер NEYMA за участие в блокировании прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. История и ТТХ судна — в материале «Ъ».

Нефтеналивной танкер NEYMA проекта 621 построен в ноябре 1989 года в болгарском городе Русе, на судостроительном заводе «Иван Димитров». До 1992 года эксплуатировался латвийской компанией Shipping Co. и назывался Klints-1. Затем принадлежал ОАО «Волготанкер» и носил название «Ленанефть-2070». Еще одним хозяином судна было ООО «Волго-Донское судовое агентство». Нынешний владелец — компания из Геленджика «Альтомар Шиппинг» (данные Российского профессионального союза моряков). Порт регистрации — Таганрог. Длина судна — 115,3 м, ширина — 14,8 м, высота борта — 5,2 м, дедвейт — 3794 т.

СМИ сообщали об одном серьезном инциденте с этим танкером. 27 июня 1995 года судно при движении вверх по Волге под управлением помощника капитана, уснувшего за штурвалом, на полном ходу врезалось в корму баржи-площадки, стоявшей на якоре. В результате удара баржа получила пробоину размером 3,5×1,5 м, а танкер — вмятину и трещину выше ватерлинии.

С 2017 года танкер находился на ремонте на Керченском судоремонтном заводе. По версии Украины, в ноябре 2018 года NEYMA якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. После этого, по данным украинского следствия, название судна было изменено на Nika Spirit.

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фотографий

По версии ФСБ России, танкер NEYMA в ноябре 2018 года сел на мель в Керченском проливе, из-за чего украинские корабли не могли добраться до порта Бердянска. На тот момент судно принадлежало российскому ООО «Метид», которое находилось в стадии ликвидации. В том же году танкер был выставлен на продажу, тогда его стоимость оценивалась в 30,96 млн руб.

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