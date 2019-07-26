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19:09 (мск), источник: РИА Новости

Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири

КОШ-АГАЧ, 26 июл — РИА Новости. Аномальная жара и отсутствие дождей стали причиной масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщает Авиалесоохрана.

Источник: РИА Новости

Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны.

«Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в течение июля в отдельных районах Эвенкии, где действуют труднодоступные и удаленные пожары на территории Красноярского края, выпало только 5% от климатической нормы осадков, при этом температура воздуха превысила климатическую норму на 3−5 градусов.

На тушении пожаров работает около 2 тысяч человек, около 250 единиц наземной техники. На авиамониторинге обстановки задействовано 12 воздушных судов, на тушении лесных пожаров задействовано 16 воздушных судов.

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