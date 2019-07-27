09:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Наиболее пострадавший — Мазановский район, сообщает
В Приамурье с 25 июля введен режим ЧС, из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек. К воскресенью ожидается подтопление 22 населенных пунктов.
Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы по Амурской области также ожидаются сильные ливни и грозы 29 июля.
В регион в пятницу прибыл глава МЧС Евгений Зиничев, который подчеркнул, что его главная задача — защита населения. К наводнению уже готовятся в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где гребень паводка ожидают к