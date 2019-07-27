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10:06 (мск), источник: BFM.ru

Суд отправил «консула» вымышленного королевства к психиатру

Мужчину, продававшего в Петербурге паспорта придуманного государства.

Суд в Петербурге освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в амбулаторных условиях к врачу-психиатру мужчину, продававшего в Северной столице паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Петербурге группа мужчин организовала «консульство» несуществующего государства в Карибском бассейне.

Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта и водительские права этого государства, а потом продавали их мигрантам. Стоимость «документов» варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

Изготовителем фальшивок был 44-летний петербуржец. Он и представлялся «консулом» вымышленного государства.

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