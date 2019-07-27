10:06 (мск), источник: BFM.ru
Суд отправил «консула» вымышленного королевства к психиатру
Мужчину, продававшего в Петербурге паспорта придуманного государства.
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Ранее в Петербурге группа мужчин организовала «консульство» несуществующего государства в Карибском бассейне.
Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта и водительские права этого государства, а потом продавали их мигрантам. Стоимость «документов» варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.
Изготовителем фальшивок был 44-летний петербуржец. Он и представлялся «консулом» вымышленного государства.