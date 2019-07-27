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15:28 (мск), источник: РИА Новости

Актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске во время свадебного путешествия. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот.

Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот.

«Погибла главная героиня фильма “Брестская крепость” Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика», — написала она.

О смерти гражданки Белоруссии также сообщила местная газета Fairbanks Daily News-Miner. Имя погибшей в статье указано как Верамика Маикамава (Veramika Maikamava).

По данным издания, 24-летняя девушка вместе с мужем пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс. Молодожены хотели пересечь реку Текланика, но Веронику смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Несколько лет назад она переехала в США.

Роман «В диких условиях» был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом Александр Супербродяга (Alexander Supertramp). Молодой человек из обеспеченной семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе, а через четыре месяца умер от истощения. Ему было 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.

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