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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Знаменитости призывают потушить пожары в Сибири

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.

Источник: РИА Новости

«Это катастрофа, которая происходит сию минуту! Я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб: #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь», — написала актриса Любовь Толкалина.

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Васиилий Вакуленко (Баста), рэпер

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«Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Много чего потеряно, но есть то, что еще можно спасти. Мы получили очень много комментариев, пожалуйста, не проходите мимо».

Станислав Бондаренко, актер

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«Поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям живущим там. Это наша страна. Поддержите ФлэшМоб! Друзья! Коллеги!».

Сергей Зверев, стилист, шоумен

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«Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория по площади сравнимая с Бельгией. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма!».

Илья Соболев, шоумен

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«Там смог такой стоит, что вообще непонятно — будут ли потом функционировать легкие у людей».

Илья Ефимов, музыкант

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«Ребят, горит Сибирь! Мне кажется, надо спасать. Давайте поспособствуем. Подпишите петицию».

Мария Кожевникова, актриса

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«Мой директ завален просьбами, и я не могу пройти мимо и не поддержать жителей Сибири, где горит уже более 2,3 миллиона гектар, просто вдумайтесь в эти цифры! 2,3 миллиона гектар леса», — пишет Мария Кожевникова.

Причиной массовых лесных пожаров в Сибири назвали аномальную жару и отсутствие дождей. К 27 июля на территории России авиалесоохрана зафиксировала 164 лесных пожара. Ведомство сообщает, что проводятся работы «по активному тушению».

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