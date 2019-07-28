03:31 (мск), источник: РИА Новости
Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дома и участки в Тулуне вновь оказались подтоплены
Информацию доложили в субботу на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством губернатора региона Сергея Левченко.
«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулун — 104 миллиметра, что почти достигает месячную норму.
Кроме того, подъем воды выше критической отметки зафиксировали на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района.
Как сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров, в ближайшую ночь западные, центральные и южные районы области ждут интенсивные осадки. В Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах ожидаются сильные дожди. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
Губернатор Приангарья поручил своевременно информировать администрации районов об уровне воды в реках, а население — об эвакуации в случае необходимости.
Паводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.
В результате стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 38 тысяч человек.
Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Первый раз президент прилетел в Братск по пути с саммита «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим.