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03:31 (мск), источник: РИА Новости

Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дома и участки в Тулуне вновь оказались подтоплены из-за осадков, достигших за прошедшие сутки почти месячной нормы, сообщается на официальном портале Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Информацию доложили в субботу на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством губернатора региона Сергея Левченко.

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулун — 104 миллиметра, что почти достигает месячную норму. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», — говорится в сообщении.

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Кроме того, подъем воды выше критической отметки зафиксировали на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района.

Как сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров, в ближайшую ночь западные, центральные и южные районы области ждут интенсивные осадки. В Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах ожидаются сильные дожди. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.

Губернатор Приангарья поручил своевременно информировать администрации районов об уровне воды в реках, а население — об эвакуации в случае необходимости.

Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.

В результате стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 38 тысяч человек.

Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Первый раз президент прилетел в Братск по пути с саммита «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим.

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19 июля© Ньюстюб
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