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06:12 (мск), источник: Газета.Ру

Клоун стал причиной драки на круизном судне

Пассажир, который был переодет в клоуна, стал причиной массовой драки на круизном судне «Британия». Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в ходе драки ее участники использовали посуду и предметы мебели.

Уточняется, что клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку.

Так, посетители лайнера, который совершал недельный круиз по норвежским фьордам, получили ушибы и порезы.

Также правоохранители заявили, что 43-летний пассажир-клоун и его 41-летняя спутница были задержаны.

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