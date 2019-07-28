06:12 (мск), источник: Газета.Ру
Клоун стал причиной драки на круизном судне
Пассажир, который был переодет в клоуна, стал причиной массовой драки на круизном судне «Британия». Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что в ходе драки ее участники использовали посуду и предметы мебели.
Уточняется, что клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку.
Так, посетители лайнера, который совершал недельный круиз по норвежским фьордам, получили ушибы и порезы.
Также правоохранители заявили, что 43-летний