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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура добивается реального срока для осужденного условно экс-губернатора ЕАО

Вынесенный первой судебной инстанцией приговор бывшему губернатору (в 2010—2015 годах) Еврейской автономной области Александру Винникову обжалован в апелляционном порядке, сообщили в Генпрокуратуре России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Напомним, 16 июля Биробиджанский районный суд приговорил его за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ) своего подчиненного к четырем годам заключения условно. Само злоупотребление выразилось в проведении фиктивного тендера по закупке медоборудования для онкодиспансера с ущербом свыше 24 млн руб.

Генпрокуратура считает, что судом не учтена особая роль осужденного в содеянном, который на момент совершения преступления занимал государственную должность субъекта РФ и имел значительное влияние на подчиненных, которые затем выступили свидетелями по его делу.

Наказание гособвинители считают излишне мягким и несоразмерным содеянному. Прокуратура считает, что преступление чиновника имеет высокую степень общественной опасности.

В апелляционном представлении предлагается вынести новый приговор и назначить Александру Винникову наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре года.

Сторона защиты также с вынесенным приговором не согласна и намерена обжаловать его, добиваясь отмены за недоказанностью вины.

Никита Натапов, Биробиджан.

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