Генпрокуратура добивается реального срока для осужденного условно экс-губернатора ЕАО

Напомним, 16 июля Биробиджанский районный суд приговорил его за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ) своего подчиненного к четырем годам заключения условно. Само злоупотребление выразилось в проведении фиктивного тендера по закупке медоборудования для онкодиспансера с ущербом свыше 24 млн руб.
Генпрокуратура считает, что судом не учтена особая роль осужденного в содеянном, который на момент совершения преступления занимал государственную должность субъекта РФ и имел значительное влияние на подчиненных, которые затем выступили свидетелями по его делу.
Наказание гособвинители считают излишне мягким и несоразмерным содеянному. Прокуратура считает, что преступление чиновника имеет высокую степень общественной опасности.
В апелляционном представлении предлагается вынести новый приговор и назначить Александру Винникову наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре года.
Сторона защиты также с вынесенным приговором не согласна и намерена обжаловать его, добиваясь отмены за недоказанностью вины.
Никита Натапов, Биробиджан.